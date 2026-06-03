Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет в Москву задержат, а в Самару — отправят раньше из Нижнего Новгорода 3 июня

Пассажиров предупредили об изменениях в расписании аэропорта имени Чкалова.

Источник: Живем в Нижнем

Рейс Нижний Новгород — Москва, запланированный на 09:40, перенесли на 13:40. Об этом сообщили в аэропорту имени Чкалова 3 июня.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, корректировки расписания затронули еще один маршрут. Самолет в Самару вылетит из Нижнего Новгорода раньше, чем предполагалось — в 13:05 вместо 13:00. Регистрация на рейс уже открыта.

Также известно об опоздании двух авиалайнеров в столицу ПФО. Борт из Екатеринбурга доставит пассажиров в Нижний Новгород в 10:35, а не в 10:00. Также задержится самолет из Москвы: он приземлится в 12:05 вместо 08:30.