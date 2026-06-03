Самолет в Москву задержат, а в Самару — отправят раньше из Нижнего Новгорода 3 июня

Также известно об опоздании двух авиалайнеров в столицу ПФО. Борт из Екатеринбурга доставит пассажиров в Нижний Новгород в 10:35, а не в 10:00. Также задержится самолет из Москвы: он приземлится в 12:05 вместо 08:30.