Самолет в Москву задержат, а в Самару — отправят раньше из Нижнего Новгорода 3 июня

Рейс Нижний Новгород — Москва, запланированный на 09:40, перенесли на 13:40. Об этом сообщили в аэропорту имени Чкалова 3 июня.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, корректировки расписания затронули еще один маршрут. Самолет в Самару вылетит из Нижнего Новгорода раньше, чем предполагалось — в 13:05 вместо 13:00. Регистрация на рейс уже открыта.
Также известно об опоздании двух авиалайнеров в столицу ПФО. Борт из Екатеринбурга доставит пассажиров в Нижний Новгород в 10:35, а не в 10:00. Также задержится самолет из Москвы: он приземлится в 12:05 вместо 08:30.