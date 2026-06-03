Потепление до 25 градусов придет в Нижний Новгород 8 июня

Согласно долгосрочному прогнозу на июнь, в ближайшие дни на этой неделе столбики термометров в городе будут держаться на отметках 21…22 градуса. В воскресенье, 7 июня, температура поднимется до 23 градусов, а первые по-настоящему жаркие 25 градусов жители столицы Приволжья увидят в понедельник, 8 июня.