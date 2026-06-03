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Потепление до 25 градусов придет в Нижний Новгород 8 июня

Жара задержится в областном центре на несколько дней, однако летний зной будут сопровождать затяжные дожди.

Потепление до 25 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в первой половине июня. Об этом сообщили в сервисе «Яндекс. Погода».

Согласно долгосрочному прогнозу на июнь, в ближайшие дни на этой неделе столбики термометров в городе будут держаться на отметках 21…22 градуса. В воскресенье, 7 июня, температура поднимется до 23 градусов, а первые по-настоящему жаркие 25 градусов жители столицы Приволжья увидят в понедельник, 8 июня.

Такой же температурный пик в 25 градусов повторится в четверг, 11 июня. При этом на протяжении всей второй недели лета приятное потепление будут сопровождать осадки — метеорологи прогнозируют регулярные дожди.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о возможном наступлении заморозков в июне.