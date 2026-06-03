Как узнать ИНН за 5 минут онлайн волгоградцам

Выписка приходит в электронном виде, подписанная квалифицированной подписью. Она имеет ту же силу, что и прежняя бумажная «корочка» с печатью. Её можно скачать, распечатать и отдать по месту требования: при устройстве на работу, в школу, вуз или для оформления документов.