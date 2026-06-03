Как узнать ИНН за 5 минут онлайн волгоградцам

Волгоградцы могут узнать свой ИНН или ИНН ребенка, не выходя из дома, и сразу получить электронный документ с юридической силой. Налоговая служба запустила удобный сервис, который работает круглосуточно.
Чтобы получить документ, подтверждающий постановку на учет, достаточно зайти на сайт ФНС и открыть сервис «Сведения об ИНН физического лица». Всё, что нужно, — указать фамилию, имя, отчество, дату рождения и данные паспорта. Система сформирует выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) за пару минут.
Выписка приходит в электронном виде, подписанная квалифицированной подписью. Она имеет ту же силу, что и прежняя бумажная «корочка» с печатью. Её можно скачать, распечатать и отдать по месту требования: при устройстве на работу, в школу, вуз или для оформления документов.
Важно: с 2026 года бумажные свидетельства о присвоении ИНН больше не выдают. Вместо них — электронная выписка из ЕГРН. Но старые «зеленые» свидетельства, которые уже есть у волгоградцев, продолжают действовать. Их менять не нужно.
По умолчанию ИНН присваивается автоматически при рождении ребенка или регистрации человека по месту жительства. Узнать свой номер и получить выписку можно в любой момент, причем любое количество раз — ограничений нет. Для ребенка документ оформляется точно так же, только вводятся его данные.
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