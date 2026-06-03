На изготовление и монтаж торговых павильонов у автовокзала выделили 5,8 млн рублей

Калининградский автовокзал ищет подрядчика для изготовления и монтажа торговых павильонов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена договора — 5 786 066,67 ₽ Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 июня. Итоги подведут 8 июня.
Как указано в документации, подрядчик должен изготовить и смонтировать три торговых павильона общей площадью 62,7 кв. м на территории калининградского автовокзала по адресу: ул. Железнодорожная, 7. Исполнителю также предстоит подключить их к инженерным сетям и выполнить соответствующие мероприятия по благоустройству территории.
Работы необходимо выполнить в течение 60 дней. Гарантийный срок на павильоны и строительно-монтажные работы составит 24 месяца.
Как следует из технического задания, результатом работ должно стать создание «объекта модульной торговой сети для осуществления торговой деятельности (продовольственные/непродовольственные товары, фаст-фуд, выпечка и т.д.) с обеспечением требований безопасности, эстетики и функциональности».