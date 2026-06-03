На изготовление и монтаж торговых павильонов у автовокзала выделили 5,8 млн рублей

Как указано в документации, подрядчик должен изготовить и смонтировать три торговых павильона общей площадью 62,7 кв. м на территории калининградского автовокзала по адресу: ул. Железнодорожная, 7. Исполнителю также предстоит подключить их к инженерным сетям и выполнить соответствующие мероприятия по благоустройству территории.