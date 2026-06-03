Во Владимире прошел фестиваль уличных видов спорта и культуры

«Сегодня уличная культура — это не просто спорт или хобби. Это целое молодежное сообщество, которое объединяет активных, творческих и целеустремленных ребят. Такие фестивали помогают молодежи проявлять себя, развиваться, находить единомышленников и выбирать здоровый, активный образ жизни. Очень важно, что во Владимирской области есть площадки, где молодые люди могут открыто показывать свои таланты и получать поддержку», — отметила министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина.