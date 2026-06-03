Во Владимире прошел фестиваль уличных видов спорта и культуры

Фестиваль «Короли улиц» состоялся 23 мая во Владимире по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве молодежной политики Владимирской области.
Парк «Добросельский» стал площадкой для соревнований, показательных выступлений и встреч представителей уличных спортивных сообществ региона. Более 100 участников фестиваля продемонстрировали свои навыки сразу на нескольких тематических площадках: роллер-спорт, трюковой самокат, капоэйра и брейкданс. Зрители увидели яркие выступления, сложные трюки, танцевальные баттлы и настоящую атмосферу уличной культуры, объединяющую молодежь разных возрастов и интересов.
«Сегодня уличная культура — это не просто спорт или хобби. Это целое молодежное сообщество, которое объединяет активных, творческих и целеустремленных ребят. Такие фестивали помогают молодежи проявлять себя, развиваться, находить единомышленников и выбирать здоровый, активный образ жизни. Очень важно, что во Владимирской области есть площадки, где молодые люди могут открыто показывать свои таланты и получать поддержку», — отметила министр молодежной политики Владимирской области Елена Янина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.