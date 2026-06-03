Ирина Зарипова: продукция Автоваза не пользуется популярность у таксопарков

Закон о локализации транспорта (с 1 марта в такси можно использовать только машины российского производства из списка Минпромторга. — прим. ред.) должен был работать на поддержку отечественного автопрома, но этого не произошло — так считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
«Автоваз больше покупать не стали. Но административный барьер для представителя власти стал огромен», — заявила Зарипова в программе «Акцент», сообщает ОТВ-Екатеринбург.
По мнению эксперта, сама идея закона несправедлива, поскольку за счет таксистов пытаются поддержать промышленность, при этом таксопарки не получают никаких субсидий.
«Фактически за счет отрасли такси мы пытаемся поддержать отрасль минпрома. Такси — это не общественный транспорт», — отмечает она.
Ранее сообщалось, что три тысячи новых машин электротакси появится в Нижнем Новгороде.