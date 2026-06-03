Ирина Зарипова: продукция Автоваза не пользуется популярность у таксопарков

Закон о локализации транспорта (с 1 марта в такси можно использовать только машины российского производства из списка Минпромторга. — прим. ред.) должен был работать на поддержку отечественного автопрома, но этого не произошло — так считает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.