После включения пересадки почки в программу ОМС количество операций выросло

С начала года россиянам стала доступна трансплантация почки в рамках обязательного медицинского страхования. И в филиале центра трансплантологии имени Шумакова в Волжском отметили, что по итогам первого квартала можно говорить об увеличении количества операций на десять процентов. Впрочем, прямой зависимости здесь нет, так как пересадка для пациентов и ранее была бесплатной, просто был другой механизм государственного финансирования.
— Для граждан нашей страны трансплантация становится все более доступной. Раньше в каком-то регионе могло быть ограничение по квотам, а сейчас эта проблема полностью решена. Количество операций не лимитировано никакими средствами, — подчеркнул руководитель филиала Шамиль Галеев. — Мы также продолжаем выполнять трансплантацию сердца, печени, надеемся перейти к поджелудочной железе.
Меняется портрет пациента. Становится все больше тяжелых случаев с сопутствующими патологиями. Это, на первый взгляд, парадоксальное следствие развития медицины. Просто раньше некоторые больные из-за тяжелого состояния как кандидаты на пересадку не рассматривались. Сегодня их получается спасти. Это общемировая тенденция. Продолжительность жизни растет. Как следствие — у людей все больше возрастных заболеваний, до которых наши предки просто не доживали. Лечебный процесс усложняется, но результат остается тем же.
К утрате функций почки могут привести разные заболевания: гипертония, сахарный диабет и другие. Лет 40 назад это мог быть приговор, а сегодня — рабочий момент для хирургов. В России около 50 тысяч пациентов находятся на диализе, в Волгоградской области — около 400. Ежегодно в Волжском почку пересаживают 50 — 70 жителям разных регионов.
Денис Ремпе из алтайского Алейска в 2011 году узнал, что у него почечная недостаточность. Врачам удалось добиться ремиссии. Но в 2023 году у него случилось резкое обострение и он оказался на диализе. В ноябре 2024 года Ремпе выполнили трансплантацию от посмертного донора.
— Чувствую себя хорошо. Образ жизни изменился, но не кардинально. Есть ограничения в пище и занятиях контактным спортом. Пришлось отказаться от свинины и говядины, приходится заменять их на курицу, индейку или кролика, мясо которых более щадяще для организма. В остальном все нормально: как работал, так и работаю, — сказал Денис.
59-летний Сергей Корнев из Чернышковского района в прошлом сентябре перенес операцию на сердце. К пересадке были противопоказания, поэтому ему имплантировали искусственный левый желудочек. Как пояснили в медучреждении, это своего рода искусственный насос, который частично заменяет работу собственного органа.
— Четыре года я наблюдался в кардиоцентре. После инфаркта жил на таблетках, оттягивал денежки у семьи. Мне хотели поставить кардиостимулятор. А потом дали направление в центр Шумакова, — говорит Сергей Корнев.
Почти сразу исчезла одышка и слабость. Но дети не разрешают отцу выполнять никакую тяжелую работу. Когда Корнев об этом рассказывает, на его глазах появляются слезы. Не привык человек отдыхать.
— Само устройство располагается в грудной полости пациента. Наружу выходит кабель, соединяющийся с контроллером, который регулирует работу устройства вспомогательного кровообращения. Батарей хватает на 16 часов работы, — разъясняет принцип действия сердечно-сосудистый хирург Ризван Бангаров. — Есть два основных клинических сценария, когда пациенту необходима имплантация такого устройства. Либо когда его необходимо «дотянуть» до трансплантации, на которую он стоит в очереди, либо когда она по каким-то причинам противопоказана. Сергей будет жить с таким насосом до конца жизни. С ним можно принимать душ, заниматься спортом и физическим трудом.
— Но дети не разрешают, говорят: «Батя, отойди!», — вздохнул Корнев.