После включения пересадки почки в программу ОМС количество операций выросло

Меняется портрет пациента. Становится все больше тяжелых случаев с сопутствующими патологиями. Это, на первый взгляд, парадоксальное следствие развития медицины. Просто раньше некоторые больные из-за тяжелого состояния как кандидаты на пересадку не рассматривались. Сегодня их получается спасти. Это общемировая тенденция. Продолжительность жизни растет. Как следствие — у людей все больше возрастных заболеваний, до которых наши предки просто не доживали. Лечебный процесс усложняется, но результат остается тем же.