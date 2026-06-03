Воздушную тревогу объявили в шести уездах Эстонии в ночь на 4 июня

23 мая дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. При контакте с водой он сдетонировал. В начале мая в Латвии произошел политический кризис, когда в воздушное пространство республики залетели два украинских беспилотника. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, за чем последовала отставка всего правительства.