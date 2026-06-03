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Воздушную тревогу объявили в шести уездах Эстонии в ночь на 4 июня

В ночь на 4 июня в шести уездах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в социальной сети X.

В ночь на 4 июня в шести уездах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в социальной сети X.

Предупреждение о воздушной угрозе было опубликовано в 4:37 по местному времени. Оно затронуло Тартуский, Йыгеваский, Вильяндиский, Валгаский, Пылваский и Выруский уезды.

Позже Минобороны Эстонии сообщило об отмене предупреждения. В 6:04 по местному времени было объявлено, что воздушная угроза миновала.

Кроме того, недавно эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию.

23 мая дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. При контакте с водой он сдетонировал. В начале мая в Латвии произошел политический кризис, когда в воздушное пространство республики залетели два украинских беспилотника. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, за чем последовала отставка всего правительства.

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