Воздушную тревогу объявили в шести уездах Эстонии в ночь на 4 июня

В ночь на 4 июня в шести уездах Эстонии была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики в социальной сети X.
Предупреждение о воздушной угрозе было опубликовано в 4:37 по местному времени. Оно затронуло Тартуский, Йыгеваский, Вильяндиский, Валгаский, Пылваский и Выруский уезды.
Позже Минобороны Эстонии сообщило об отмене предупреждения. В 6:04 по местному времени было объявлено, что воздушная угроза миновала.
Кроме того, недавно эстонская пограничная служба призвала отказаться от использования Google Maps при навигации по реке Нарве, разделяющей Эстонию и Россию.
23 мая дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. При контакте с водой он сдетонировал. В начале мая в Латвии произошел политический кризис, когда в воздушное пространство республики залетели два украинских беспилотника. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, за чем последовала отставка всего правительства.