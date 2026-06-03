Школьник из Кабардино-Балкарии отстоял свои баллы ЕГЭ в судебном порядке

Ранее сообщалось, что выпускницу в Самаре госпитализировали с подозрением на инсульт после сдачи ЕГЭ по истории. 11-класснице стало резко плохо уже после завершения экзамена. Девушка обратилась за помощью к сотрудникам пункта проведения ЕГЭ, после чего на место была вызвана бригада скорой помощи. Позднее стало известно, что инсульт у школьницы не подтвердился.