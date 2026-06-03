Светофор на улице Дикопольцева в Хабаровске «поумнеет» через пару месяцев

— Светофор на перекрестке улиц Дикопольцева и Карла Маркса уже включили, работы по установке объекта завершили. В течение месяца должны подключить и интеллектуальную транспортную систему — тот самый «умный светофор». О получении первых результатов мониторинга движения на участке дороги можно говорить только через два месяца, — сообщил директор ООО «Центр организации дорожного движения» Алексей Павленко.