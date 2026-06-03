Светофор на улице Дикопольцева в Хабаровске «поумнеет» через пару месяцев

В Хабаровске завершили реконструкцию светофора на перекрестке Карла Маркса и Дикопольцева. Объект подключат к интеллектуальной транспортной системе в течение месяца. При этом первые результаты мониторинга дорожного движения получат в августе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что к модернизации объекта приступили два дня назад. Безопасность водителей и пешеходов обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции Хабаровска — регулировщики дежурили на перекрестке в часы пик для предотвращения пробок.
— Благодарим сотрудников ГАИ за содействие в регулировке движения на период проведения работ, — подчеркнули в мэрии города.
Модернизация объекта проводилась в рамках программы по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Светофоры сейчас меняют в нескольких точках города.
— Светофор на перекрестке улиц Дикопольцева и Карла Маркса уже включили, работы по установке объекта завершили. В течение месяца должны подключить и интеллектуальную транспортную систему — тот самый «умный светофор». О получении первых результатов мониторинга движения на участке дороги можно говорить только через два месяца, — сообщил директор ООО «Центр организации дорожного движения» Алексей Павленко.
Подразумевается, что ИТС сможет регулировать движение и собирать данные об обстановке на дороге. Как отметили в администрации краевой столицы, главная задача интеллектуальной системы — повышение безопасности и разгрузка транспортного потока.