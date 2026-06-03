Жителей и гостей Анапы попросили не посещать пляжи, где ведутся работы с песком

При этом для посещения остаются открытыми пляжи, не вошедшие в опасную зону. Речь идет о 3,5 км песчаного побережья от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк», около 1 км пляжной территории в Витязево, а также обо всех галечных пляжах курорта.