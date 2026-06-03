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Омбудсмен Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к матери-инвалиду

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу специальной военной операции (СВО) вернуться к матери-инвалиду, чтобы ухаживать за ней. Об этом в среду, 3 июня, она рассказала в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла бойцу специальной военной операции (СВО) вернуться к матери-инвалиду, чтобы ухаживать за ней. Об этом в среду, 3 июня, она рассказала в своем Telegram-канале.

Военный служил по контракту в воинской части в Кемеровской области. Расстояние между ней и его домом составляло 150 километров, поэтому у него не было возможности каждый день находиться с матерью рядом.

— Мама называет его своей единственной опорой. Женщина — инвалид I группы. По заключению медицинской экспертизы ей необходим постоянный уход. В 2024 году над ней был установлен патронаж, — написала она в публикации.

В связи с этим женщина решила обратиться к омбудсмену. Та, в свою очередь, направила запрос в главное управление кадров Минобороны РФ и попросила проверить ситуацию, а также принять меры.

— В итоге командование военного округа приняло положительное решение. Бойца уволили с военной службы по семейным обстоятельствам. Теперь сын сможет быть рядом с мамой и заботиться о ней, — подытожила Лантратова.

Ранее Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России вместо Татьяны Москальковой, занимавшей этот пост на протяжении 10 лет. Что известно о Лантратовой — в материале «Вечерней Москвы».

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