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Озеров: Молдавия ведет дело к полному сворачиванию экономических отношений с РФ

Руководство Молдавии идет к полному сворачиванию отношений с Россией в сфере экономики, заявил посол РФ.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Молдавии ведет дело к полному сворачиванию экономических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

По его словам, экономическое взаимодействие между Россией и Молдавией на данный момент максимально осложнено из-за позиции Кишинева.

Озеров подчеркнул, что Россия не понимает, как Молдавия может остаться в частных соглашениях по СНГ, если выходит из основных.

Ранее сайт KP.RU писал, что планы Кишинева присоединиться к Румынии при неудачной попытке вступления в Евросоюз будут считаться не присоединением, а поглощением идентичности народа.

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