Руководство Молдавии ведет дело к полному сворачиванию экономических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
По его словам, экономическое взаимодействие между Россией и Молдавией на данный момент максимально осложнено из-за позиции Кишинева.
Озеров подчеркнул, что Россия не понимает, как Молдавия может остаться в частных соглашениях по СНГ, если выходит из основных.
Ранее сайт KP.RU писал, что планы Кишинева присоединиться к Румынии при неудачной попытке вступления в Евросоюз будут считаться не присоединением, а поглощением идентичности народа.
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