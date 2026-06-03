В Севастополе возобновили свободную продажу топлива на АЗС «ТЭС»

По словам главы города, за минувшую ночь и утро властям удалось обеспечить бензином большую часть оперативных и экстренных служб, отвечающих за жизнедеятельность города. Развожаев также уточнил, что автозаправочная станция на Фиолентовском шоссе откроется для водителей чуть позже — с 11:00.