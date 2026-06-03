В Севастополе возобновили свободную продажу топлива на АЗС «ТЭС»

С 3 июня большинство автозаправочных станций сети «ТЭС» в Севастополе возобновило свободную продажу практически всех видов моторного топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам главы города, за минувшую ночь и утро властям удалось обеспечить бензином большую часть оперативных и экстренных служб, отвечающих за жизнедеятельность города. Развожаев также уточнил, что автозаправочная станция на Фиолентовском шоссе откроется для водителей чуть позже — с 11:00.
Несмотря на возобновление работы АЗС, часть лимитов для автомобилистов продолжает действовать.
«Временное ограничение в 20 литров пока сохраняется, как и ограничение на продажу топлива в канистры. Это вынужденная мера, необходимая для предотвращения неконтролируемого дефицита», — пояснил губернатор.