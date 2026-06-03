Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В частности, при атаках БПЛА в Беловском районе пострадали три мирных жителя: два человека — в слободе Белой, один — в селе Малое Солдатское. Также мирный житель получил ранения в селе Вышние Деревеньки Льговского района. Трое пострадавших госпитализированы.