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Австралия летом начнёт обучать украинских военных в Польше

Сейчас аналогичные работы ведутся в Британии.

Источник: Клопс.ru

Австралийские силы обороны начнут подготовку украинских военнослужащих на территории Польши в середине 2026 года. Об этом сообщило министерство обороны Австралии, пишет РИА Новости в среду, 3 июня.

По словам вице‑премьера и министра обороны Ричарда Марлза, обучение будет проходить в рамках многонациональной операции «Легио», которую возглавляет Норвегия. «Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией “Легио” для обучения украинского персонала в Польше, продолжая оказывать поддержку в рамках австралийской операции “Куду”», — заявил он.

Сейчас австралийские инструкторы тренируют украинских военных в Британии в рамках операции «Куду». Перенос части подготовки ближе к украинской границе, как отметили в ведомстве, позволит «лучше соответствовать оперативным потребностям Украины».

"Канберра также продолжит участвовать в инициативах НАТО по поддержке Киева — в том числе в коалиции по поставкам беспилотников и международных программах подготовки личного состава.

В Польше болезненно отреагировали на старт Петербургского международного экономического форума, который пройдёт с 3 по 6 июня. Событие вызывает у местных экспертов «зависть и отчаяние».

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