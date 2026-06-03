Австралия летом начнёт обучать украинских военных в Польше

По словам вице‑премьера и министра обороны Ричарда Марлза, обучение будет проходить в рамках многонациональной операции «Легио», которую возглавляет Норвегия. «Начиная с середины 2026 года, Силы обороны Австралии будут сотрудничать с возглавляемой Норвегией многонациональной операцией “Легио” для обучения украинского персонала в Польше, продолжая оказывать поддержку в рамках австралийской операции “Куду”», — заявил он.