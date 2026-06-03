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В Новосибирском зоопарке родился редкий лангур с рыжей шерстью

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родился детеныш дымчатого очкового лангура.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило родился детеныш дымчатого очкового лангура. Как пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу зоопарка, малыш отличается ярким огненно-рыжим окрасом.

Сейчас детеныш совсем не похож на взрослых особей. У его родителей шерсть серебристо коричневая. Дымчатый очковый лангур относится к редким приматам. В природе такие животные обитают в лесах Юго Восточной Азии.

Пока малыш находится рядом с матерью и постепенно знакомится с окружающим миром под её присмотром.

В зоопарке отметили, что появление детеныша стало частью продолжающегося «беби бума». Сотрудники считают рождение лангура важным событием для работы по сохранению редких видов животных.