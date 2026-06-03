Красноярский роддом № 1 получил новое медицинское оборудование

Аппараты закупили за счет краевого бюджета и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В гинекологическое отделение поступили новый операционный стол и светильник. Для малоинвазивных диагностических операций приобрели два гистероскопа и один лапароскоп. Также в роддоме ввели в эксплуатацию три гистерорезектоскопа для внутриматочных манипуляций. Такое оборудование помогает уменьшить объем операций и сократить сроки восстановления пациенток.