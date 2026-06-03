Красноярский роддом № 1 получил новое медицинское оборудование

Красноярский межрайонный родильный дом № 1 получил современное медицинское оборудование. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Аппараты закупили за счет краевого бюджета и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В гинекологическое отделение поступили новый операционный стол и светильник. Для малоинвазивных диагностических операций приобрели два гистероскопа и один лапароскоп. Также в роддоме ввели в эксплуатацию три гистерорезектоскопа для внутриматочных манипуляций. Такое оборудование помогает уменьшить объем операций и сократить сроки восстановления пациенток.
Женские консультации родильного дома получили две универсальные системы ультразвуковой диагностики. На новых аппаратах врачи смогут проводить более точные обследования и наблюдать беременность на разных сроках.
«Высокотехнологичное медицинское оборудование позволяет нам оказывать помощь на современном уровне, расширяя возможности в диагностике и восстановлении репродуктивного здоровья», — рассказала Ольга Кунилова, главный врач Красноярского межрайонного родильного дома № 1.
В 2026 году по нацпроекту «Семья» планируется оснастить три перинатальных центра в Красноярске, Ачинске и Норильске. Первое оборудование уже поступило в Ачинский перинатальный центр.