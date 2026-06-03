Украина потребовала от ФИФА и УЕФА не возвращать российских спортсменов

Российские спортсмены постепенно возвращаются на мировую арену. Накануне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.