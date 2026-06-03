Физик Зенченко: Перегрев смартфона может привести к вздутию аккумулятора

В СМИ появилась информация о том, что с 1 июня россиянам могут отказать в обслуживании на заправочной станции, если они будут на ней разговаривать по телефону вне салона автомобиля. Позднее информацию опровергли в МЧС России, назвав фейком. Может ли использование смартфона на заправке нести какую-либо опасность, рассказал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в беседе с «Вечерней Москвой».