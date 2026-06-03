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Физик Зенченко: Перегрев смартфона может привести к вздутию аккумулятора

Летом телефон на солнце нагревается за считаные минуты, резкое повышение температуры может привести к вздутию аккумулятора. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

Летом телефон на солнце нагревается за считаные минуты, резкое повышение температуры может привести к вздутию аккумулятора. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

— При перегреве электролит внутри батареи начинает разлагаться с выделением газа. Это приводит к вздутию аккумулятора, потере емкости, а в худшем случае — к тепловому разгону и возгоранию, — отметил эксперт.

Помимо этого, очень опасно оставлять телефон на зарядке под прямыми солнечными лучами, так как внешний нагрев складывается с внутренним нагревом от тока. По словам Зенченко, при перегреве смартфон может давать сбои и работать с зависанием.

Эксперт также предупредил, что ультрафиолетовое излучение влияет на экран, это приводит к потере яркости и цветопередачи, передает RT.

В СМИ появилась информация о том, что с 1 июня россиянам могут отказать в обслуживании на заправочной станции, если они будут на ней разговаривать по телефону вне салона автомобиля. Позднее информацию опровергли в МЧС России, назвав фейком. Может ли использование смартфона на заправке нести какую-либо опасность, рассказал ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в беседе с «Вечерней Москвой».

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