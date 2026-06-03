Строительство водопровода привело к ЧП под Красноярском

Жители нескольких садоводческих товариществ и части поселка Солонцы под Красноярском остались без воды вследствие аварии на сетях. О причинах ЧП и устранении его последствий рассказал мэр краевой столицы Сергей Верещагин.
Авария произошла в минувшие выходные. Прокладывая новый водопровод, строители повредили старый. 2 июня восстановительные работы на участке, казалось бы, завершились, однако воды до сих пор нет примерно в 30 домах, сообщил мэр.
Ремонтные бригады снова работают на месте порыва трубы, а тем временем власти дали поручение организовать подвоз воды.
По словам градоначальника, подрядчик не знал о трубе, которую повредили, — она была неучтенной. «Этот факт поручил перепроверить», — заявил глава города.
Мэр назвал ситуацию неприемлемой: ресурсная организация отреагировала на ЧП не лучшим образом, а заказчик строительства и подрядчик должны быть осмотрительнее.
Проект по развитию водоснабжения в Солонцах считается одним из ключевых, и согласованность действий должна быть на более высоком уровне, отметил Верещагин.