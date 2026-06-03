Собянин: Экспозиция Москвы на ПМЭФ показывает, как город инвестирует в человека

«Наш стенд на ПМЭФ-2026 — максимально интерактивное пространство, представляющее важнейшие достижения Москвы в настоящем и планы на будущее. Мы покажем ключевые проекты в экономике, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Гости форума увидят технологии, которые уже сегодня меняют жизнь москвичей и открывают новые возможности для бизнеса. Узнают, как устроены уникальные производства электробатарей или фотонных интегральных схем, посмотрят на новый центр градостроительного развития в Коммунарке, изучат главные инфраструктурные объекты столицы — инновационную школу, обновленный Ленинградский вокзал, Московскую верфь и многое другое. Экспозиция продемонстрирует опыт столицы в разработке и внедрении передовых решений: от развития инфраструктуры до масштабной цифровой трансформации», — написал Сергей Собянин.