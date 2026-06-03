Собянин: Экспозиция Москвы на ПМЭФ показывает, как город инвестирует в человека

Москва традиционно принимает активное участие в Петербургском международном экономическом форуме. О проектах, которые представлены на стенде столицы в этом году, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
«Наш стенд на ПМЭФ-2026 — максимально интерактивное пространство, представляющее важнейшие достижения Москвы в настоящем и планы на будущее. Мы покажем ключевые проекты в экономике, социальной сфере, транспорте, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Гости форума увидят технологии, которые уже сегодня меняют жизнь москвичей и открывают новые возможности для бизнеса. Узнают, как устроены уникальные производства электробатарей или фотонных интегральных схем, посмотрят на новый центр градостроительного развития в Коммунарке, изучат главные инфраструктурные объекты столицы — инновационную школу, обновленный Ленинградский вокзал, Московскую верфь и многое другое. Экспозиция продемонстрирует опыт столицы в разработке и внедрении передовых решений: от развития инфраструктуры до масштабной цифровой трансформации», — написал Сергей Собянин.
Москва седьмой год подряд лидирует в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и в Национальном рейтинге качества жизни в субъектах Российской Федерации, составляемых Агентством стратегических инициатив. Это является результатом системной работы по развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций.
На мультимедийных экранах можно увидеть основные результаты развития экономики, социальной, строительной, культурной сферы, транспортной инфраструктуры, промышленности Москвы и других отраслей городского хозяйства.
«Например, столица — лидер в Европе и Америке по темпам развития метро и первая в мире запустила регулярное движение полностью беспилотного трамвая с пассажирами. А московская программа реновации является крупнейшим и самым масштабным городским проектом обновления жилья в мире. Она не только позволяет переселить горожан из старых домов в современное жилье, но и дает импульс развитию российской экономики», — добавил Мэр Москвы.
У посетителей будет возможность увидеть, как работает одна из самых передовых площадок для закупок малого объема — столичный портал поставщиков. С помощью интерактивных технологий гости форума узнают, какую роль играет госзаказ в экономике Москвы, какую пользу он приносит бизнесу и городу и как взаимодействуют поставщики и госзаказчики в разных регионах нашей страны.
Открытая стратегия Москвы до 2040 года расскажет о целях, которые поставлены на ближайшее время.
Отдельный раздел экспозиции посвящен национальному центру «Россия», который реализует Градостроительный комплекс по поручению Президента Владимира Путина. Объект, призванный стать одним из главных общественных пространств Москвы, будет возведен на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной и сможет принимать до 20 тысяч посетителей одновременно.
В цифровом формате представят поезд будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Она объединит Центральный и Северо-Западный транспортные узлы страны, в которых проживают 40 миллионов человек. Поездка между двумя столицами со скоростью до 400 километров в час займет чуть более двух часов. Москва принимает активное участие в проекте как акционер и инвестор наряду с другими регионами.
За пять лет объем производства обрабатывающих отраслей в городе вырос более чем вдвое. За это отвечает столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. Доля высокотехнологичных секторов в выручке московской промышленности стабильно растет: с 30 процентов в 2020 году до 38 процентов в 2025-м, а к 2030-му показатель превысит 50 процентов.
«Мы первые в стране в сфере радиоэлектроники, электромобилестроения, авиационной, ракетно-космической и медицинской отраслях. В столице активно расширяется современная промышленная инфраструктура: к 2030-му она увеличится более чем вдвое — до 25 миллионов квадратных метров. На предприятиях Москвы сегодня занято более 755 тысяч москвичей — каждый десятый работающий житель столицы», — отметил Сергей Собянин.
Промышленность
Одним из ключевых экспонатов московского стенда станет макет крупнейшего в Российской Федерации роботизированного кластера производств электрических батарей, призванного практически полностью обеспечить потребности отечественного рынка — восемь гигаватт-часов в год — и перестать зависеть от иностранных поставок. Кластер будет создан на базе ОЭЗ «Технополис Москва», проект реализуется совместно с предприятием «Рэнера» госкорпорации «Росатом» и компанией «ИНЭСИС», организованной ГК «ЭФКО».
По уровню оснащения и автоматизации два новых завода станут одними из самых современных и экологичных в мире. Протяженность линий предприятий превысит 4,5 километра, а уровень автоматизации приблизится к 100 процентам.
В общей сложности на производствах будет установлено 700 роботов, объединенных в 20 комплексов. Завод «Рэнера» сможет выпускать продукцию со скоростью одна ячейка в секунду. Мощность предприятия составит 18 миллионов аккумуляторных ячеек (50 тысяч батарей) в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов, электровелосипедов, электросамокатов и другой техники. Мощности «ИНЭСИС» будут рассчитаны на 15 миллионов ячеек в год.
Гости заглянут внутрь Московского центра фотоники, который открылся в конце 2025 года. Это единственное в России предприятие серийного производства фотонных интегральных схем (ФИС). Такие устройства незаменимы для развертывания сетей 5G, развития искусственного интеллекта, строительства новых центров обработки данных и многого другого.
Уникальность производства заключается в применении сразу трех технологий, повышающих скорость передачи данных до 100 раз по сравнению с обычными устройствами. К примеру, передача стандартного фильма в качестве 4К сейчас может занимать от 45 минут до часа. При использовании ФИС в будущем такой объем данных будет загружаться за 30 секунд. Кроме того, фотонные интегральные схемы позволят снизить электропотребление, а также сократить конечную стоимость продукции до 50 процентов.
Для знакомства с результатами работы по импортозамещению в энергетической отрасли Москвы гостям форума представят макет водогрейной котельной «Руднево» мощностью 39 мегаватт, спроектированной и построенной специалистами АО «Мосгаз». Полностью автоматизированный объект работает на базе отечественного программного обеспечения.
Строительство
Интерактивный макет «Лужников» расскажет о преображении главного спортивного центра столицы. Ключевое визуальное решение — разделение конструкции на две смысловые части: «Лето» и «Зима». Летняя сторона демонстрирует активность стихии воды, фонтан оживает за счет динамической подсветки. Зимняя сторона трансформирует водную гладь фонтана в большой городской ĸатоĸ. За строительство и обновление объектов отвечает комплекс городского хозяйства Москвы.
Строительная отрасль играет важнейшую роль в экономике столицы.
«С 2011 года в столице возведено свыше 170 миллионов квадратных метров различной недвижимости — по сути, еще один “город в городе” с населением более трех миллионов человек», — рассказал Сергей Собянин.
На стенде Москвы особое внимание уделено объектам будущего — проектам, строительство которых будет вестись с использованием самых современных технологий. Среди них социальные объекты, развитие транспортной инфраструктуры, а также создание новых экономических центров и строительство мегапроектов, таких как новый кампус МГТУ «СТАНКИН», межмузейный депозитарно-выставочный комплекс и суперколледж. Все они образуют уникальный градостроительный проект — один из новых градообразующих центров Москвы в Коммунарке.
МГТУ «СТАНКИН» — уникальный проект федерального масштаба, который в перспективе станет образовательным кампусом мирового уровня. Он впервые в России объединит на одной территории академическую учебу, фундаментальную науку и реальное высокотехнологичное производство. Макет позволит ознакомиться с проектом будущего здания и продемонстрирует, как грамотное градостроительное планирование и проектирование напрямую влияют на развитие ключевого направления для технологического лидерства страны — станкоинструментальную промышленность.
Транспорт
На стенде гости также узнают о проектах столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Например, о недавно открытом Ленинградском вокзале, который станет примером обновления пассажирской инфраструктуры для других вокзалов нашей страны.
Последние годы Москва занимает первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса. С 2010 года сеть скоростного рельсового транспорта увеличилась в 2,4 раза — до 444 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).
Гости форума могут ознакомиться и с дальнейшими планами города. До 2030 года в столице будут открыты две новые линии метро — Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Общее количество станций превысит 500.
Среди ключевых проектов метростроения на стенде покажут будущую станцию «Достоевская» — первую новую станцию на Кольцевой линии с момента завершения ее строительства в 1954 году. Пассажиры получат удобную пересадку с Люблинско-Дмитровской линии на Кольцевую. Путь от метро до спортивного комплекса «Олимпийский» сократится с 10 минут до одной.
Сегодня парк поездов метро в столице обновлен на 80 процентов, а к 2030 году доля современных составов превысит 90 процентов. Только за ближайшие два года на линии выйдут более 700 вагонов современной серии «Москва-2026». На выставке также представлен макет электродепо «Новорижское» будущей Рублево-Архангельской линии метро. Проект реализуется Градостроительным комплексом Москвы.
Гости могут ознакомиться и с перспективами беспилотного транспорта столицы. В сентябре 2025 года Москва первой в мире открыла регулярное движение полностью беспилотного трамвая. Сегодня в городе курсируют уже четыре таких транспортных средства, до конца 2026 года их общее количество увеличится до 15. А к 2030 году около двух третей столичного парка трамваев станут беспилотными.
Кроме того, в этом году началась тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда на Большой кольцевой линии метро. Программное обеспечение для беспилотного трамвая и поезда разработано специалистами столичного транспорта.
Московская верфь — самое современное предприятие в России по строительству и обслуживанию речного транспорта. Открытое в 2025 году, оно способно ежегодно выпускать до 40 судов — для регулярных маршрутов и речных круизов. Первые четыре судна уже спущены на воду.
Социальная сфера
Развитие медицины, образования, социального обслуживания неразрывно связано с внедрением искусственного интеллекта, цифровизации и инновационных инфраструктурных решений. Москва — один из лидеров в мире по строительству и вводу объектов социальной инфраструктуры.
Четыре интерактивных макета на стенде Правительства Москвы демонстрируют самые передовые системы и высочайшие стандарты проектирования социальных объектов в столице.
Медицина
Инсталляция «Умный прием» знакомит гостей с возможностями искусственного интеллекта и телемедицины.
После прохождения опроса гости форума получат персональный ИИ‑подкаст на свой мобильный телефон. Это наглядный пример того, как технологии делают доступной медицину будущего. Посетители также могут пройти экспресс-обследование и получить оценку скорости старения организма.
На макете строящегося корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского можно увидеть операционный блок с роботом Da Vinci. После завершения строительства он станет одним из крупнейших медицинских объектов в стране. Здание будет выполнено в уникальной архитектурной концепции с инсталляцией в виде фрактала-сердца.
Оценить масштаб строящегося детского многопрофильного стационара можно благодаря взлетающему вертолету, огням скорой и смарт-стеклу над холлом. Детализированный верхний этаж и карусели на площадке оживляют макет, а динамические и световые элементы позволяют увидеть внутреннее пространство будущей больницы.
Образование
Макет инновационной школы на Олимпийском проспекте показывает, как устроено современное образование: подъемная крыша здания открывает вид на классы, а динамическая подсветка стадиона и имитация проекций создают атмосферу живого учебного пространства.
Макет техноколледжа с раскрывающимся корпусом и умной подсветкой демонстрирует логику обучения. Гости могут заглянуть внутрь образовательного пространства и оценить его функциональность.
А в баре «Напитки от колледжей Москвы» студенты угостят посетителей стенда авторскими чаями и ароматным кофе, а также подарят сувениры: пряники с логотипами московского образования и яркие стикерпаки.
Другие проекты
Фотозона «Москва — лучший город земли» располагается в макете лифта Карачаровского механического завода — ведущего лифтостроительного предприятия России. Внутри лифтовой кабины расположены 14 кнопок, нажатие на которые переносит посетителей в Москву настоящего и будущего. Среди точек — крупные промышленные площадки, Ленинградский вокзал, Московская верфь, национальный центр «Россия», национальный парк «Лосиный Остров», детская больница святого Владимира, гибридная операционная флагманского центра городской клинической больницы имени В. М. Буянова, рекреация обновленного образовательного центра «Протон», будущая станция строящейся Бирюлевский линии «Кленовый бульвар», а также один из самых современных заводов России по производству крупномодульных блоков для строительства жилья и социальной инфраструктуры.
На стенде также можно посетить фотозону флагманского городского проекта «Лето в Москве» с живыми растениями, которые украшают знаковые общественные пространства: от площади Революции до Кузнецкого Моста, от Московского зоопарка до музея-заповедника «Коломенское».
В магазине «Москва» участникам форума могут познакомиться с товарами столичных производителей, в том числе участников проекта «Сделано в Москве», реализуемого столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Свой ассортимент представляют около 40 брендов. Это сувениры бренда «Москва», одежда и аксессуары с символикой города, а также фирменная продукция проекта «Московское чаепитие».
Впервые на форуме можно приобрести продукцию бренда «Сделано колледжами Москвы». В ассортименте — стильные футболки, шоперы, бейсболки и книги с цитатами русских классиков о Москве, в том числе Льва Толстого, Александра Пушкина и Антона Чехова. Изделия разработаны студентами и изготовлены в современных мастерских Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина, Первого московского образовательного комплекса, технологического колледжа № 24 и колледжа сферы услуг № 10.
На втором этаже экспозиции работает кафе «Московское чаепитие», где гостям предлагают попробовать чай «Москва».
В интерактивной зоне «Москино», представленной столичным Департаментом культуры, можно записать селфи-видео на фоне площадок кинопарка. Рядом находится зона видеоигр с первым отечественным автосимулятором — посетителям предлагают попробовать себя в роли гонщиков и проехать по трассе от Москвы до Санкт‑Петербурга.
Кроме того, гости могут «прогуляться» по улицам города с помощью «Цифрового двойника Москвы» — точной 3D‑копии столицы в виртуальной реальности.
Главное контрольное управление Москвы (Главконтроль) представит контролер будущего «Инспектра» — это уникальная ИИ-помощница, которая знает все о московском контроле. Виртуальный инспектор обучен доверительному общению, может анализировать конкретные ситуации и давать рекомендации пользователям по соблюдению установленных правил и норм.
Интерактивный тач-экран, посвященный финансовой грамотности, предлагает пройти тест и определить свой уровень финансовой грамотности. Это решение столичного Департамента финансов. Ответив на 10 вопросов по разным темам, участники увидят результат и узнают, каким вопросам стоит уделить больше внимания.
«Экспозиция Москвы на ПМЭФ наглядно демонстрирует, что город инвестирует в человека — в его здоровье, образование и качество жизни, а технологии становятся надежным инструментом для достижения этих целей», — подчеркнул Сергей Собянин.