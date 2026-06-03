Взрывотехники уничтожили найденные в Воронеже снаряд и противотанковую мину

На подрывной площадке в Каширском районе ликвидировали два боеприпаса времён Великой Отечественной. Необходимую работу выполнил расчёт аварийно-спасательной службы во вторник, 2 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
Взрывотехники уничтожили артиллерийский снаряд калибра 76 мм и противотанковую мину.
Оба боеприпаса были обнаружены на территории областного центра.
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