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Взрывотехники уничтожили найденные в Воронеже снаряд и противотанковую мину

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны ликвидировали на подрывной площадке.

Источник: АиФ Воронеж

На подрывной площадке в Каширском районе ликвидировали два боеприпаса времён Великой Отечественной. Необходимую работу выполнил расчёт аварийно-спасательной службы во вторник, 2 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Взрывотехники уничтожили артиллерийский снаряд калибра 76 мм и противотанковую мину.

Оба боеприпаса были обнаружены на территории областного центра.

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