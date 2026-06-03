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В Калининграде завершили ремонт улицы Чайковского. Специалисты привели в порядок участок от Брамса до Зоологической.
Подрядчик демонтировал старое покрытие с проезжей части и уложил новое. Рабочие также нанесли дорожную разметку. Ремонтом дороги занималось ООО «Инпэкс». С компанией заключили контракт на 19,5 миллиона рублей.
Летом 2025 года на улице Чайковского отремонтировали тротуар. Работы провели на участке от Советского проспекта до Зоологической. Ремонтом тротуара занималась компания «Мосинжиниринг» за 54 миллиона рублей.
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