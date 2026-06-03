Делегаты ПМЭФ в 2026 году пересели на поезда

Рост связан с короткими деловыми поездками по маршруту Москва — Санкт-Петербург. На сидячие места в скоростных поездах пришлось 88% от всех ж/д билетов. Их количество увеличилось на 26%, а средняя стоимость выросла на 3%, до 8 тысяч рублей. Для сравнения: авиабилет экономкласса в период форума стоил в среднем 20 тысяч рублей — на 15% выше уровня прошлого года.