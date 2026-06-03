В Красноярске на День города не будет фейерверка

Последний раз фейерверк на День города запускали в Красноярске в 2023 году. А потом власти стали отказываться от траты бюджетных денег на пиротехническое шоу, объясняя тем, что это не обязательный элемент празднования, тем более в неюбилейные даты и через непродолжительное время после грандиозных салютов по случаю 9 Мая.