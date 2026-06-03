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В Красноярске на День города не будет фейерверка

В Красноярске празднование Дня города вновь пройдет без запуска фейерверка.

В Красноярске празднование Дня города вновь обойдется без запуска фейерверка.

В мэрии рассказали, что, как и в прошлом году, пройдет церемониальное салютование оружейной группы. При данном формате почетный караул в торжественной обстановке производит холостые залпы. Мероприятие состоится 11 июня в 12:00 во время поднятия флага на площади перед администрацией.

Напомним, 398-летие краевая столица будет отмечать четыре дня подряд. Темой празднования станет: «Красноярск: город дружбы», в основе которой — сохранение культурного многообразия и традиций.

Последний раз фейерверк на День города запускали в Красноярске в 2023 году. А потом власти стали отказываться от траты бюджетных денег на пиротехническое шоу, объясняя тем, что это не обязательный элемент празднования, тем более в неюбилейные даты и через непродолжительное время после грандиозных салютов по случаю 9 Мая.

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