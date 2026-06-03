На Ленинградском вокзале открыли новый выход к станции метро «Комсомольская»

В конце мая мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал, который находился на ремонте с августа 2024 года. Ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Площадь зоны для ожидания выросла втрое, количество посадочных мест для пассажиров увеличилось с 700 до 1 тыс. Кроме того, для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу.