23 000 нижегородцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь

23 тысячи пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь в нижегородских клиниках в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам главы министерства здравоохранения Галины Михайловой, сегодня пациентам приходится реже покидать область для прохождения диагностики или лечения. В прошлом году необходимую высокотехнологичную помощь получили 90% обратившихся в местные больницы нижегородцев. Этот показатель растет с каждым годом.
«Нашей глобальной цели по внедрению новых направлений высокотехнологичной медицины во многом поспособствует реализация флагманских региональных проектов “Квартал здоровья”, “Город здоровья” и “Семейный квартал”, — напомнила Галина Михайлова.
Как уточнила министр, в прошлом году все задачи, поставленные перед регионом и губернатором Глебом Никитиным в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», были выполнены. В частности, она рассказала о 576 000 выполненных госпитализаций и более 15 млн отработанных посещений поликлиник.
Галина Михайлова также обратила внимание на то, что нижегородцы стали активнее следить за своим здоровьем. В 2024 году число обращений к врачам с профилактической целью превышало 11 млн сейчас, в 2025-м показатель увеличился на миллион.
«Это говорит о том, что мы эффективно пропагандируем здоровый образ жизни, правильно доносим до людей важность прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации», — добавила она.
В Нижегородской области уже открыт первый профильный центр медицины здорового долголетия. Он действует на базе поликлиники № 7 в Нижнем Новгороде.
Ранее мы писали, что 5 поликлиник могут построить в Нижегородской области по проектам комплексного развития территорий.