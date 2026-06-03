23 000 нижегородцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь

Как уточнила министр, в прошлом году все задачи, поставленные перед регионом и губернатором Глебом Никитиным в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», были выполнены. В частности, она рассказала о 576 000 выполненных госпитализаций и более 15 млн отработанных посещений поликлиник.