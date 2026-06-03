В пермских скверах установят 28 теннисных антивандальных столов

Теннисные столы будут установлены в парках и скверах Перми, в том числе в сквере Авиаторов, на пересечении улиц Гашкова и Ивана Франко, на бульваре по улице Крупской, в саду Декабристов, у Дворца культуры им. С. М. Кирова, в сквере имени П. Морозова и сквере имени актера Георгия Буркова.