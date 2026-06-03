В Воронежской области произошел пожар на пивзаводе

«Райт» — один из крупнейших производителей пива в Воронежской области в «нулевые» и 2010-е годы. Он выпускает напитки под такими брендами, как Right, «Прага», «Чешское». По собственным данным компании на 1 января 2025-го, «Райт» владел пивоваренным заводом в селе Правая Хава Верхнехавского района Воронежской области, а также сетью из 88 магазинов разливного пива в Воронеже, Липецке, Рязани и Тамбове, работавших под брендами «Пивоварня» и «Хмельбург».