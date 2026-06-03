В Британии завершился самый долгий бракоразводный процесс в истории страны

В 2007 году Варша Гохил, собрав, по её мнению, достаточную доказательную базу, потребовала пересмотра первоначального решения суда. Ключевым фактором стало разоблачение Бхадреша Гохила как участника схемы по отмыванию денег. Как выяснилось, он представлял интересы соратников бывшего губернатора Нигерии Джеймса Ибори и проводил средства через счета своей юридической фирмы. В 2011 году суд приговорил его к десяти годам лишения свободы за отмывание денег, подделку документов и сговор с целью мошенничества.