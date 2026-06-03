В Британии завершился самый долгий бракоразводный процесс в истории страны

Жительница Лондона Варша Гохил добилась присуждения ей £6,6 млн (643,5 млн руб.) в рамках раздела имущества спустя 23 года после подачи заявления о разводе. Как сообщает Daily Mail, Высокий суд вынес соответствующее решение, признав дело самым продолжительным бракоразводным процессом в истории британского правосудия.
Первоначально она согласилась на компенсацию в размере £270 тыс. и семейный автомобиль Peugeot. По данным источников, женщина подозревала, что муж скрывает реальный размер состояния, однако не могла доказать это.
В 2007 году Варша Гохил, собрав, по её мнению, достаточную доказательную базу, потребовала пересмотра первоначального решения суда. Ключевым фактором стало разоблачение Бхадреша Гохила как участника схемы по отмыванию денег. Как выяснилось, он представлял интересы соратников бывшего губернатора Нигерии Джеймса Ибори и проводил средства через счета своей юридической фирмы. В 2011 году суд приговорил его к десяти годам лишения свободы за отмывание денег, подделку документов и сговор с целью мошенничества.
После вынесения приговора Королевская прокурорская служба заморозила активы на сумму около £28 млн, размещённые в сети компаний и организаций по всему миру. Варша Гохил заявила, что эти средства появились у мужа в период брака и должны быть включены в состав совместно нажитого имущества.
В 2015 году суд признал за Варшей Гохил право оспорить первоначальное мировое соглашение. Как отмечается, это создало прецедент: до этого момента британское семейное право часто не позволяло пострадавшим супругам пересматривать условия раздела имущества даже при наличии доказательств сокрытия активов.
Когда в 2023 году дело поступило в Высокий суд, в нём столкнулись три стороны с взаимоисключающими требованиями. Бхадреш Гохил настаивал, что имущество ему не принадлежит. Варша Гохил требовала признать его частью совместно нажитого имущества. Королевская прокурорская служба добивалась полной конфискации всех £28 млн как средств, полученных преступным путём.
Судья Уильямс отклонил ключевые аргументы всех трёх сторон. Он пришёл к выводу, что активы принадлежали Бхадрешу Гохилу, однако прокуратура не доказала, что всё состояние было нажито преступным путём. Часть предприятий и активов была приобретена законно в период брака. Из этой «чистой» доли суд присудил Варше Гохил £6,6 млн.
В прошлом месяце Апелляционный суд поставил точку в деле, отклонив все дальнейшие апелляции с обеих сторон и разрешив опубликовать решение.
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