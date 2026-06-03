Покусанной собакой школьнице из Есаулово выплатят 100 тысяч рублей (видео)

Суд взыскал 100 тыс. рублей в пользу второклассницы из села Есаулово, пострадавшей после нападения безнадзорной собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Инцидент произошел февральским утром, когда две школьницы вместе шли на занятия. Внезапно навстречу девочкам выбежала собака и укусила одну из них за бок. Дети испугались и решили сменить маршрут. Пострадавшая школьница всю дорогу плакала, но никому из педагогов и одноклассников о случившемся не сказала. Только дома девочка призналась маме в том, что на нее напали.
«Осмотр показал, что физические травмы оказались не самыми серьезными. На теле ребенка остались кровоподтеки и следы укуса. Гораздо тяжелее девочка пережила случившееся психологически. После нападения она стала бояться ходить в школу одна, плохо спала по ночам и вздрагивала от каждого неожиданного звука», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурорская проверка показала, что нападение на школьницу стало следствием ненадлежащего исполнения обязанностей по отлову безнадзорных животных. За безопасность жителей в этой части отвечает муниципальное учреждение, однако необходимых мер принято не было.
Для того чтобы защитить права ребенка, прокуратура обратилась в суд. В ходе разбирательства удалось доказать, что физические и нравственные страдания школьницы находятся в прямой связи с бездействием ответственных служб. Суд согласился с доводами прокуратуры.
Кроме того, инциденту была дана уголовно-правовая оценка. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).
Исполнение решения суда и расследование находятся на контроле у прокуратуры.