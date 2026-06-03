Покусанной собакой школьнице из Есаулово выплатят 100 тысяч рублей (видео)

Инцидент произошел февральским утром, когда две школьницы вместе шли на занятия. Внезапно навстречу девочкам выбежала собака и укусила одну из них за бок. Дети испугались и решили сменить маршрут. Пострадавшая школьница всю дорогу плакала, но никому из педагогов и одноклассников о случившемся не сказала. Только дома девочка призналась маме в том, что на нее напали.