В Хабаровском крае огонь прошёл более 18 тысяч гектаров леса

В Хабаровском крае в условиях действия режима чрезвычайной ситуации, введённого на всей территории региона с 20 мая, ликвидированы более 50 лесных пожаров, — сообщает Федеральная Авиалесоохрана.
По данным службы, более 40 очагов находились в труднодоступной местности и тушились с применением авиации. В работах участвовали парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Бурятии, всего около 250 специалистов, а также дополнительный вертолёт для переброски сил и средств.
Лесопожарная обстановка начала осложняться во второй половине мая на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. Существенную роль сыграли как человеческий фактор — палы сухой травы и нарушения правил пожарной безопасности, — так и грозовая активность.
20 мая в регионе был введён режим ЧС в лесах из-за высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности. Наиболее напряжённая ситуация зафиксирована 22 мая, когда за сутки возникло 14 новых очагов.
По оперативным данным на 11:00 мск 2 июня, продолжается тушение 5 лесных пожаров на площади 18,4 тыс. гектаров. Четыре из них локализованы на площади 8,7 тыс. гектаров. В ликвидации задействованы более 320 человек и около 20 единиц техники. Работы ведутся в Солнечном и Верхнебуреинском районах края.
Режим ЧС в лесах сохраняется на всей территории Хабаровского края.