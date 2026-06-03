В Хабаровском крае огонь прошёл более 18 тысяч гектаров леса

По данным службы, более 40 очагов находились в труднодоступной местности и тушились с применением авиации. В работах участвовали парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Бурятии, всего около 250 специалистов, а также дополнительный вертолёт для переброски сил и средств.