Демешин: Хабаровский край вошёл в число лидеров по крупным проектам

В качестве примера Дмитрий Демешин привёл тепломагистраль № 35, введённую в эксплуатацию в прошлом году с использованием механизмов федерального проекта «Инфраструктурное меню». По его словам, её мощности позволяют обеспечить централизованным отоплением не менее 1,5 млн квадратных метров жилья и открывают возможности для строительства новых домов в северной части Хабаровска.