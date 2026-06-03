Демешин: Хабаровский край вошёл в число лидеров по крупным проектам

Хабаровский край вошёл в тройку лучших регионов страны по уровню развития государственно-частного партнёрства, — сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
По данным Минэкономразвития России, регион занял третье место в общероссийском рейтинге, уступив только Москве и Пермскому краю. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа Хабаровский край стал лидером.
«ГЧП — это механизм сотрудничества государства и бизнеса, который позволяет строить социально значимые объекты, необходимые гражданам, не ограничиваясь только бюджетными средствами, привлекая частные инвестиции», — отметил Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что Президент России Владимир Путин неоднократно называл концессии и механизмы государственно-частного партнёрства одним из ключевых инструментов ускоренного развития Дальнего Востока.
«Сегодня Хабаровский край занимает здесь ведущие позиции. Результат этой работы — проекты, которые делают жизнь людей лучше», — заявил губернатор.
В качестве примера Дмитрий Демешин привёл тепломагистраль № 35, введённую в эксплуатацию в прошлом году с использованием механизмов федерального проекта «Инфраструктурное меню». По его словам, её мощности позволяют обеспечить централизованным отоплением не менее 1,5 млн квадратных метров жилья и открывают возможности для строительства новых домов в северной части Хабаровска.
Кроме того, с применением механизмов дальневосточной концессии в регионе строится новое здание Дальневосточного художественного музея, продолжается реконструкция набережной Хабаровска, которая после завершения работ станет самой протяжённой на Дальнем Востоке, а также возводится первый за многие годы круглогодичный детский лагерь.
«Продолжим задействовать механизмы ГЧП на благо жителей Хабаровского края», — подчеркнул Дмитрий Демешин.