Жители Богородского в Хабаровском крае на две недели останутся без горячей воды

В селе Богородское Ульчского района с 9 по 23 июня пройдет плановое отключение горячей воды. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы по ремонту оборудования центральной котельной проведет ООО «ШелТЭК».
— Технической возможности для временного подключения к источникам горячей воды не будет, потому что ремонт предполагается сделать как самого котла, нагревающего воду, так и трубопровода. Работы планируется завершить за 10 дней, при этом срок мы предоставили с четырехдневным запасом, на всякий случай, — рассказала и.о. начальника управления коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения Ульчского района Елена Милешина.
Она отметила, что данный ремонт был запланирован давно, однако воплотить его было проблематично из-за тяжелых климатических условий в Хабаровском крае.
— Ремонта на центральной котельной Богородского не было как минимум шесть лет. Если не сделать его сейчас, то в следующем году может случиться аварийная ситуация. Наша задача — этого не допустить и обеспечить жителей села надежной и бесперебойной работой сетей теплоснабжения, — добавила Елена Милешина.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о восстановлении холодного водоснабжения в четырех селах региона — Гаровке-1, Ильинке, Некрасовке и Дружбе.