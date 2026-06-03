Жители Богородского в Хабаровском крае на две недели останутся без горячей воды

— Ремонта на центральной котельной Богородского не было как минимум шесть лет. Если не сделать его сейчас, то в следующем году может случиться аварийная ситуация. Наша задача — этого не допустить и обеспечить жителей села надежной и бесперебойной работой сетей теплоснабжения, — добавила Елена Милешина.