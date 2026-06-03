Обвинение просит 10 лет колонии для нижегородского экс-депутата Парамонова

Прокуратура в прениях попросила осудить бывшего директора нижегородского института управления РАНХиГС и экс-депутата областного заксобрания Александра Парамонова на 10 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Как передает из зала суда корреспондент «Ъ-Приволжье», также обвинение предложило запретить Парамонову на пять лет занимать должности в системе образования.