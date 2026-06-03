Глава Ростовской области и замминистра обороны РФ обсудили поддержку ветеранов СВО

Губернатор добавил, что в регионе выстроили многоуровневую систему помощи. В частности, на базе МФЦ действует система «одного окна». Услугой уже воспользовались более 8 тысяч человек. Также с апреля комплексное сопровождение в филиале фонда можно получить при обращении в любой МФЦ.