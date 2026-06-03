Скоростной «Метеор» запустили на линии Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре

Перевозки на маршруте выполняются теплоходами «Капитан Князев» и «Сергей Торбин», сообщили в министерстве транспорта Хабаровского края. Перед началом навигации суда прошли необходимую подготовку и испытания, были приведены в порядок и готовы к перевозке пассажиров. Информация о расписании доступна на официальном сайте министерства транспорта Хабаровского края во вкладке «Расписание» — «Водный транспорт».