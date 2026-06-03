Скоростной «Метеор» запустили на линии Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре

В Хабаровском крае стартовала речная навигация на скоростной линии Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый «Метеор» вышел на маршрут 2 июня ранним утром. В этом году на линии установлено 10 дебаркадеров. За рейс теплоходы проходят 579 километров и делают остановки в сёлах Софийск, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Иннокентьевка и в посёлке Тыр.
Перевозки на маршруте выполняются теплоходами «Капитан Князев» и «Сергей Торбин», сообщили в министерстве транспорта Хабаровского края. Перед началом навигации суда прошли необходимую подготовку и испытания, были приведены в порядок и готовы к перевозке пассажиров. Информация о расписании доступна на официальном сайте министерства транспорта Хабаровского края во вкладке «Расписание» — «Водный транспорт».
В минтрансе края отметили:
— Для ряда населённых пунктов речные перевозки являются основным видом транспорта. Направление Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре относится к социально значимым. Благодаря тому, что правительство края компенсирует часть затрат перевозчику в рамках государственного контракта, стоимость билетов остаётся доступной для жителей нашего региона.
В летний период отправление из Комсомольска-на-Амуре осуществляется по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Из Николаевска-на-Амуре теплоходы выходят по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Навигационный сезон планируется завершить 24 октября включительно. Уточнить информацию о предстоящих рейсах можно у диспетчера компании-перевозчика.
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