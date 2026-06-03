В Ракитном Белгородской области школьники познакомились с работой больницы

Ученики медицинского класса школы № 1 в поселке Ракитное Белгородской области посетили Ракитянскую центральную районную больницу. Мероприятие прошло по национальном проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Ракитянского района.
Ребята побывали в различных отделениях — терапевтическом, хирургическом и педиатрическом, а также заглянули в клинико-диагностическую лабораторию. Школьники узнали о тонкостях ухода за пациентами и работе медсестер. В лаборатории будущие медики смогли увидеть, как проводятся анализы, и понять, насколько важна точная диагностика для постановки правильного диагноза.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.