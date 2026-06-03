В поселке Бобрики Тульской области состоялся интенсив «С внуком на ты»

Интенсив в ходе программы «С внуком на ты» прошел для старшего поколения в поселке Бобрики Тульской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Участники интенсива разбирали типичные семейные ситуации, с которыми сталкиваются бабушки и дедушки в общении с внуками. В ходе занятия они выполнили упражнение «Пойми меня» и прошли тест на определение «типа бабушки», что позволило глубже понять индивидуальные особенности взаимодействия в семье.
Приглашенный психолог подробно объяснил, как можно эффективно понимать причины детских капризов, конструктивно реагировать на проявления грубости и поддерживать мотивацию внуков к развитию и учебе. Интенсив предоставил участникам не только ценные теоретические знания, но и готовые психологические инструменты, способствующие укреплению доверия и взаимопонимания внутри семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.