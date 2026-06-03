Красноярцам рассказали, должны ли дети гулять в детском саду во время дождя

В Роспотребнадзоре Красноярска разъяснили, обязаны ли воспитатели детского сада выводить детей на прогулку в дождливую погоду. По СанПиН 1.2.3685−21 продолжительность прогулок для детей до 7 лет должна составлять не менее 3 часов в день. При этом длительность прогулок сокращают при неблагоприятных погодных условиях, когда температура воздуха ниже −15 °С, а скорость ветра превышает 7 м/с. Дождь в этом перечне условий не указан. Кроме того, на групповых площадках должны быть установлены теневые навесы. Они предназначены для защиты детей от осадков, солнца и ветра. В ведомстве пояснили, что прямого запрета или обязанности выводить детей на прогулку в дождливую погоду нет. Решение принимает администрация детского сада, в том числе с учетом интенсивности осадков. Напомним, что в Красноярске новый детский сад в Покровском принял первых воспитанников.