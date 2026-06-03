Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой в очках «появились» на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме появился необычный арт-объект — постамент с классиками русской литературы.
Александр Пушкин, Николай Гоголь, Фёдор Достоевский и Лев Толстой «появились» на форуме в солнцезащитных очках.
Так организаторы привлекли внимание к культурной программе ПМЭФ, обыграв сочетание классического наследия и современности.
Ранее на ПМЭФ показали робота Леонардо для тренировки врачей и студентов.
Стало известно, что обед для участников ПМЭФ обойдётся почти в 8 тыс. рублей.