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Депутат рассказал, что ждет Киев после атаки автобуса в ДНР

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что Украину ждет «очень тяжелая исповедь» после удара по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь». Парламентарий считает, что Киев перешел к полноценным террористическим действиям.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Все, кто принимал участие в этой атаке БПЛА на автобус с мирными людьми, будут выявлены и наказаны. Жаль людей, мои соболезнования близким погибших», — сказал собеседник NEWS.ru.

Колесник подчеркнул, что Украина получит в ответ тяжелые удары. Он добавил, что Россия уже ответила на гибель детей в Старобельске массированной атакой.

«Сейчас очень тяжелая исповедь ждет Киев. Мы такое не прощаем», — отметил парламентарий.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус в Енакиево, следовавший рейсом Москва — Симферополь. Еще 11 человек пострадали в результате инцидента — они получили ранения различной степени тяжести.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела после обстрела пассажирского автобуса в Енакиево. Дело квалифицировано по статье 205 УК РФ (террористический акт).