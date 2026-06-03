Депутат рассказал, что ждет Киев после атаки автобуса в ДНР

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус в Енакиево, следовавший рейсом Москва — Симферополь. Еще 11 человек пострадали в результате инцидента — они получили ранения различной степени тяжести.