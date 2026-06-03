Депутат рассказал, что ждет Киев после атаки автобуса в ДНР

Колесник подчеркнул, что Украина получит в ответ тяжелые удары. Он добавил, что Россия уже ответила на гибель детей в Старобельске массированной атакой.
«Сейчас очень тяжелая исповедь ждет Киев. Мы такое не прощаем», — отметил парламентарий.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что семь человек погибли при атаке БПЛА на автобус в Енакиево, следовавший рейсом Москва — Симферополь. Еще 11 человек пострадали в результате инцидента — они получили ранения различной степени тяжести.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела после обстрела пассажирского автобуса в Енакиево. Дело квалифицировано по статье 205 УК РФ (террористический акт).