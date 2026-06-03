На ПМЭФ представят копию синхротрона СКИФ, уменьшенную в 150 тыс. раз

На Петербургском международном экономическом форуме будет представлена миниатюрная копия синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), уменьшенная в 150 тысяч раз по сравнению с оригиналом. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Запуск самого мощного в мире источника синхротронного излучения четвёртого поколения, который строится под Новосибирском в наукограде Кольцово по поручению президента России, запланирован на 2026 год. Этот комплекс позволит учёным проникать внутрь вещества и получать сверхточные данные о его структуре и поведении.