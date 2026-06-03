На ПМЭФ представят копию синхротрона СКИФ, уменьшенную в 150 тыс. раз

На Петербургском международном экономическом форуме будет представлена миниатюрная копия синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), уменьшенная в 150 тысяч раз по сравнению с оригиналом. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Запуск самого мощного в мире источника синхротронного излучения четвёртого поколения, который строится под Новосибирском в наукограде Кольцово по поручению президента России, запланирован на 2026 год. Этот комплекс позволит учёным проникать внутрь вещества и получать сверхточные данные о его структуре и поведении.
«На стенде вы сможете рассмотреть уменьшенную в 150 тыс. раз копию комплекса, совершить видеопрогулку по территории комплекса, почитать наши информационные буклеты для представителей науки, промышленности и широкой аудитории и забрать на память маленькие скифские сувениры», — говорится в сообщении пресс-службы СКИФа. Планируется, что 5 июня днём на стенде Министерства науки и высшего образования Российской Федерации пройдёт презентация источника синхротронного излучения четвёртого поколения.
На следующий день, 6 июня, перед гостями форума выступит главный научный сотрудник СКИФа Ян Зубавичус. Он прочитает лекцию под названием «СКИФ: синхротронный свет познания и прогресса». Напомним, изначально запуск установки намечался на 2024 год, однако сроки были сдвинуты на 2026-й.