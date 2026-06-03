Бизнес попросил не снижать порог доходов для уплаты НДС

С 1 января 2026 года порог освобождения от НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения снизили с 60 млн до 20 млн рублей. В организации считают, что такие изменения сильнее всего затронули микробизнес. По данным «Опоры России», в 2026 году появилось 245 тыс. новых плательщиков НДС среди компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн рублей.