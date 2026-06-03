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Бизнес попросил не снижать порог доходов для уплаты НДС

«Опора России» попросила президента и правительство приостановить дальнейшее снижение порога годового дохода для уплаты НДС.

«Опора России» попросила президента и правительство приостановить дальнейшее снижение порога годового дохода для уплаты НДС. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на «Ведомости».

С 1 января 2026 года порог освобождения от НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения снизили с 60 млн до 20 млн рублей. В организации считают, что такие изменения сильнее всего затронули микробизнес. По данным «Опоры России», в 2026 году появилось 245 тыс. новых плательщиков НДС среди компаний с оборотом от 20 млн до 60 млн рублей.

Президент организации Александр Калинин заявил, что новая налоговая конструкция может подталкивать предпринимателей к уходу в серые схемы. По его словам, часть бизнеса с трудом вышла в легальный сектор, а теперь сталкивается с чрезмерной нагрузкой. В «Опоре России» предлагают сохранить действующий порог в 20 млн рублей, а в идеале вернуться к прежнему уровню в 60 млн рублей.

О высокой нагрузке на малый бизнес ранее говорила и профессор МГУ Наталья Зубаревич.

«С малым бизнесом не просто погорячились, это большая ошибка. Уже понятно, что они не соберут те налоги, которые запланировали», — сказала она.

Ранее Наталья Зубаревич предрекла тяжелый год уральским ресторанам.