Аграрный центр выплатит более 3,6 миллиона воронежскому пчеловоду за гибель насекомых

Ровно год назад в Таловском районе пасека пострадавшего оказалась в зоне воздействия ядохимиката «Восторг, КС». Выяснилось, что аграрии не предупредили владельца пасеки должным образом: в газетном объявлении не было указано ни название препарата, ни точные сроки обработки, ни кадастровый номер участка, что является обязательным по закону. К тому же сам способ использования пестицида на горохе нарушал установленный регламент.