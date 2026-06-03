Новые испытания беспилотников-курьеров начали проводить в Нижнем Новгороде

Полёты пройдут по заранее согласованному графику с соблюдением всех необходимых мер безопасности. За ходом испытаний будут следить профильные специалисты. Беспилотники оснащены современными навигационными системами, а также оборудованы парашютами и сигнальными огнями — их легко заметить с земли.