Хабаровский край вошёл в состав «Восточного ожерелья России»

— Хабаровский край традиционно вызывает интерес у жителей Поднебесной и нашей страны своей богатой историей освоения Приамурья, самобытной культурой, а также живописной природой и разнообразной дальневосточной кухней. Поэтому Хабаровск встретит гостей обзорной экскурсией по центру краевой столицы и прогулкой по парковой зоне, Амурскому утесу и набережной реки Амур, также в программе посещение Хабаровского краеведческого музея им. Гродекова и музея Амурского моста, дегустация блюд дальневосточной кухни, — рассказали в региональном министерстве туризма.