Хабаровский край вошёл в состав «Восточного ожерелья России»

Дальневосточные регионы готовятся предложить путешественникам совместный туристический проект. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», межрегиональный турпродукт «Восточное ожерелье России» позволит показать туристам из России, а также из Китайской Народной Республики самобытные места Дальнего Востока за одну 4−5 дневную поездку.
Проходить железнодорожный маршрут будет через Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО. Началом или завершением поездки станут Владивосток или Благовещенск.
Каждый из участников турпроекта разработал программу пребывания туристов в своем регионе. Например, в соседнем Приморском крае гостям намерены предложить три варианта программы-знакомства с Владивостоком: эконом, комфорт и VIP. Это и проживание в отелях разной звездности, и возможность прогулки на вертолете или катере, посещение музеев и прочее.
Выбрали ключевые места, которые войдут в программу путешествия, и в Хабаровском крае.
— Хабаровский край традиционно вызывает интерес у жителей Поднебесной и нашей страны своей богатой историей освоения Приамурья, самобытной культурой, а также живописной природой и разнообразной дальневосточной кухней. Поэтому Хабаровск встретит гостей обзорной экскурсией по центру краевой столицы и прогулкой по парковой зоне, Амурскому утесу и набережной реки Амур, также в программе посещение Хабаровского краеведческого музея им. Гродекова и музея Амурского моста, дегустация блюд дальневосточной кухни, — рассказали в региональном министерстве туризма.
На этом разработка тура еще не завершена. Регионам предстоит составить единый событийный календарь, в котором будут обозначены привлекающие туристов мероприятия. Также прорабатываются вопросы логистики и транспортного обеспечения маршрута таким образом, чтобы поездка была комфортной, без необходимости смены вагона.
Ожидается, что проект будет всесезонным, а запустить его намерены уже к концу года.