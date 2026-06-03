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Шуваев принял участие в праймериз ЕР перед выборами белгородского губернатора

В Белгородской области начались мероприятия по отбору кандидата на выборы губернатора от партии «Единая Россия» (ЕР). Помимо врио главы региона Александра Шуваева в процедуре предварительного голосования примет участие председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области начались мероприятия по отбору кандидата на выборы губернатора от партии «Единая Россия» (ЕР). Помимо врио главы региона Александра Шуваева в процедуре предварительного голосования примет участие председатель Белгородского городского Совета Вадим Радченко.

Претенденты провели встречи с секретарями местных и первичных партийных организаций в Прохоровском и Яковлевском муниципальных округах. Господин Шуваев сообщил в своем Telegram-канале, что рассказал им о планах развития региона: «Главное сейчас — безопасность, поддержка людей и экономика. Без этого невозможно развитие нашего региона».

Президиум регионального политсовета ЕР определит кандидата на должность губернатора Белгородской области после того, как местная облдума назначит выборы. Участникам предварительного голосования необходимо провести встречи с секретарями не менее чем 75% местных и первичных отделений партии.

Александр Шуваев был назначен врио губернатора Белгородской области 13 мая. Его предшественник Вячеслав Гладков отработал в должности главы региона пять с половиной лет.

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