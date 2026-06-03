ВТБ: рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет более чем на треть

По его словам, портфель кредитов физлицам увеличится на 8% — это пока меньше ожидаемого прироста портфеля розничных сбережений (плюс 10%), однако разрыв продолжает сокращаться. «Годом ранее разница между динамикой кредитного и депозитного портфелей была гораздо заметнее — 3% против 15%. Несмотря на то что ставки по кредитам еще не достигли комфортного для населения уровня, мы наблюдаем устойчивое восстановление рынка. Если этот тренд закрепится, в 2027 году на фоне ожидаемого снижения ставок динамика обоих портфелей может выйти на паритет», — добавил он.